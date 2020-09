Sanremo: il gruppo 6000 Sardine Ponentine vorrebbe realizzare una scritta gigante per promuovere l'accoglienza

"Una scritta non cambierà il mondo ma almeno fa capire che in mezzo a tanta indifferenza c’è ancora una politica e una popolazione pronte a metterci la faccia".

Il gruppo 6000 Sardine Ponentine ha annunciato ti aver raccolto abbastanza fondi per realizzare una scritta (con vernici ad acqua rimovibili ndr) su una strada di Sanremo, previa autorizzazione del Comune. "Abbiamo scelto 'Nessuno è straniero', come a Sestri Levante. Un obiettivo raggiunto grazie al contributo di tanti privati cittadini e una pregiata associazione quale l’ANPI di Sanremo. In particolare siamo grati al contributo del Partito Democratico di Sanremo, ai contributi volontari dei candidati alle prossime elezioni regionali Andrea Gorlero e Claudia Regina del PD ed Ersilia Ferrante e Fabio Ormea di Linea Condivisa Sinistra per Sansa" - affermano le sardine.

"D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda, scriveva Italo Calvino ne Le città invisibili. L’intento è di sottoporre a tutti che è a livello di comunità ad essere coinvolti nella faticosa azione di accogliere. Un monito che non soltanto ci ricorderà i fondamentali principi universali, ma anche per crescere culturalmente, socialmente e di conseguenza, anche economicamente".



"Come ha scritto Italo Calvino, ponendo la risposta a una domanda di ospitalità che ci arriva da sempre e che per la sua natura accogliente, una città come Sanremo, la pone come priorità verso tutti: come prima preoccupazione per i cittadini e per la comunità" - concludono.