Il presidente Giovanni Toti è passato dal gazebo di Luigi Sappa, in via San Giovanni a Imperia Oneglia, quando ormai è scattato il conto alla rovescia per il comizio di chiusura della campagna elettorale.

Sappa, esponente di Polis, candidato al consiglio regionale per Forza Italia-Liguria Popolare, chiuderà la campagna elettorale alle 18,30 in piazza De Amicis. Interverrà anche il sindaco Claudio Scajola.