Elezioni regionali: Sappa sostiene le istanze del mondo dello spettacolo e della musica dal vivo, l'endorsement di Montanaro

"Tra musicisti, dj, artisti, operatori del settore audio luci, in provincia di Imperia ci sono più di un migliaio di unità. Molti di più se si considerano le associazioni che organizzano eventi o festival , e i locali che ospitano spettacoli live, che in questi anni per via delle norme sempre più restrittive si sono ridotti drasticamente. - afferma Montanaro - Questo è un settore importante fatto di tante persone del quale in questi ultimi anni poco ci si è interessati a livello politico".