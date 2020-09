Elezioni: Livia Carli (Sansa Presidente): "Impegno per entroterra, ambiente e cultura che deve diventare parte del quotidiano di tutto il Ponente" (Video)

Impegno per il territorio di Imperia, ma anche per l’intero settore regionale della cultura e dell’ambiente: queste le principali azioni contenute nel programma di Livia Carli, candidata del centrosinistra alle prossime elezioni, alla carica di consigliere regionale con la lista ‘Sansa Presidente’. Imperiese, da sempre impegnata nel mondo del teatro e della cultura, Livia Carli ha deciso di tuffarsi nel mondo della politica sostenendo Ferruccio Sansa nella corsa alla carica di governatore della Liguria. Alla base della sua scelta c’è il grande amore per la sua terra, ma soprattutto il progetto di rinnovamento della e per la Regione. Un rinnovamento che metta al centro la persona e i suoi bisogni.

“La provincia di Imperia è sempre stata ai margini della Liguria e quindi è importante riportarla al centro e curare tutta la parte dell’entroterra e aiutare anche le piccole imprese, l’artigianato e chi lavora nell’entroterra”, spiega Livia Carli. La proposta di Ferruccio Sansa è efficace. Occorre portare la banda larga e internet per tutto l’entroterra in modo anche per favorire lo smart working e dare possibilità anche alle persone che vengono da altre parti di Italia e dall’estero di lavorare qui sul nostro territorio. Un territorio che ha bisogno di rivalutare la cultura perché siamo in tanti che facciamo cultura, ma siamo sempre stati un po’ abbandonati. Ci vuole un progetto politico, spiega Livia Carli, che si faccia carico di tutte queste realtà in modo da dare anche delle risorse finanziare economiche perché la cultura diventi veramente parte della vita e del quotidiano di tutto il Ponente ligure”.

Oltre alla cultura un tema importante su cui si basa il programma della candidata Carli è l’ambiente. Ambiente inteso anche come concetto di giustizia sociale. “L’ambiente è fondamentale. Nel progetto della politica di Sansa c’è però la tutela dell’ambiente che si ricordi anche della giustizia sociale. Non si può tutelare l ‘ambiente se, spiega, se non c’è anche una giusta ridistribuzione del reddito e e una giustizia a favore delle fasce più deboli della popolazione perché la cura della persona è fondamentale. La cura del corpo come sanità pubblica e cura e benessere dell’ambiente in cui viviamo. La politica di Ferruccio Sansa, sottolinea con forza Livia Carli, è un politica che riporta al centro le persone e l‘interesse comune di tutti noi”.