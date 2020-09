Elezioni Regionali: l'appello al voto di Veronica Russo "Sono giovane ma ho già esperienza amministrativa" (Video)

A poche ore dal voto ecco l’appello del candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, Veronica Russo:

“Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale, diversa nelle modalità e nei contenuti. Vi chiedo un ultimo sforzo e impegno, ovvero di andare a votare. E’ importante perché non è solo un dovere ma anche un diritto. Il 20 e 21 settembre vi chiedo di scegliere me, perché sono giovane e quindi potete dare la possibilità a persone diverse di interessarsi alla politica. Senza dimenticare che ho già esperienza in amministrazione, che mi ha permesso di conoscere la burocrazia nei comuni e nelle regioni. Sarò a fianco degli amministratori locali e dei cittadini per le vostre esigenze, cercando le migliori soluzioni”.