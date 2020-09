Elezioni regionali, l'appello al voto di Monica Gatti (Lega): "Mia esperienza e preparazione, bagaglio per svolgere al meglio il ruolo di consigliere regionale" (video)

“Il 20 e il 21 settembre si vota per le elezioni regionali. Vi chiedo di votarmi scrivendo il nome Gatti accanto al simbolo Lega Liguria Salvini". Così la candidata per la Lega Monica Gatti nel suo appello al voto in vista delle regionali di domenica e lunedì prossimi.



"Ritengo di avere un giusto mix di esperienza e preparazione per poter amministrare il nostro territorio. - continua - Da oltre dieci anni ricopro incarichi politico-amministrativi nella città di Imperia e il lavoro che svolgo di commercialista e revisore legale dei conti in società pubbliche è un bene prezioso per conoscere le realtà sociali ed economiche della nostra provincia. Tutto ciò rappresenta un importante bagaglio per poter svolgere nel migliore dei modi il ruolo di consigliere regionale”.