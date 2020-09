Elezioni regionali: la campagna elettorale di Toti è terminata con gli incontri a Bordighera, Ventimiglia e Camporosso (Foto)

“Una giornata intensa e bellissima tra la gente! Grazie a Giovanni Toti ed al suo progetto un’onda di entusiasmo e partecipazione in tutto il Ponente! È emozionante percepire l’affetto dei cittadini e la condivisione del progetto civico di Cambiamo con Toti Presidente”. Così il candidato alle elezioni regionali per 'Cambiamo con Toti Presidente' Marco Scajola commenta la giornata appena trascorsa. Infatti è terminato con gli incontri di Bordighera, Ventimiglia e Camporosso il ‘tour’ di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Toti nel ponente ligure.

Iniziato con Loano, il giro è proseguito per Imperia e Sanremo, dove è stato accolto dai sostenitori e dai candidati alle elezioni regionali di domenica e lunedì. Non veri e propri comizi ma incontri durante i quali Toti si è soffermato a parlare del programma e degli intendimenti per i prossimi 5 anni.

A Bordighera e Ventimiglia è stato anche accolto dalle autorità cittadine mentre, a Camporosso, ha chiuso la campagna elettorale con il candidato Maurizio Morabito.

(Foto di Tonino Bonomo)