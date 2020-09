Elezioni regionali: Antonio Bissolotti dà il benvenuto al Governatore Toti nel suo tour elettorale di chiusura

È stato Antonio Bissolotti, candidato di Sanremo della lista Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti presidente, a dare il benvenuto al Governatore nel suo tour elettorale di chiusura nel ponente ligure. Bissolotti e Toti hanno avuto modo di confrontarsi sulle azioni per l’ulteriore sviluppo della Liguria, traendo spunto dalle esperienze positive che avevano connotato la gestione turistica di Sanremo quando a dirigerla era Bissolotti quale assessore al turismo. In serata Bissolotti chiuderà in maniera informale la campagna elettorale nel quartiere di San Martino luogo molto caro a Bissolotti visto che suo papà, tra le due guerre, aprii proprio a San Martino il suo primo gabinetto dentistico.