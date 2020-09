Elezioni 2020, Chiara Cerri (Cambiamo con Toti presidente): “Il 20 e 21 settembre andate a votare, bisogna ancora credere nella politica e a quello che può dare”

Chiara Cerri, vice sindaco di Taggia, candidata con la lista “Cambiamo con Toti presidente” spiega perché ha scelto il modello Toti e i valori della politica in cui bisogna ancora avere fiducia.

“Penso che il modello Genova e il programma di Toti siano condivisibili e come amministratore porterò in regione il mio contributo. Io ci metto la faccia se credo in qualcosa e come sempre ci metterò la mia serietà, il mio impegno e la mia dedizione.

Il 20 e il 21 settembre andate a votare, bisogna ancora credere nella politica e in quello che può dare, al nostro territorio e alla Liguria. Scrivi Cerri e scrivi Scajola, perché siamo due di voi, siamo persone del territorio che porteranno le vostre istanze in Regione”.