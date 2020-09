alvoto – Gianni Berrino (FdI): “Metto a disposizione la mia esperienza, unita alla passione e all’amore per il territorio”

“Metto a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni, unita alla mia passione per la politica e all’amore per il territorio”. Così l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti Presidente, chiude la sua campagna elettorale nella puntata conclusiva di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Questa è stata una campagna elettorale in cui si è parlato non solo del progetto della Regione Liguria, ma anche della situazione nazionale e del referendum – ha detto – Rispetto ad altre volte si è quindi parlato più di politica. Personalmente continuerò ad impegnarmi per il territorio, per Sanremo e per tutta la provincia, e per l’entroterra che ho particolarmente a cuore, coniugando questo impegno con la mia fede politica. Credo che sia corretto, proponendosi per andare amministrare una regione, dove si fa amministrazione ma dove si attuano anche scelte politiche, bisogna poi avere la capacità di confrontarsi con i vari ministeri”.

Guarda l’intervista integrale: