alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Voglio dare voce a questa parte di territorio spesso dimenticata dalla Regione”

“Non basta saper vendere il fumo, noi abbiamo bisogno di una realtà diversa, con poche parole ma chiare, non si può aspettare per tanto tempo rivoluzioni che non ci sono mai state”. Lo sostiene Enrico Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, intervenuto nella nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Mercoledì scorso abbiamo concluso il nostro percorso ‘7 Sere, 7 Piazze, 7 Temi', con cui abbiamo attraversato l’intera provincia, dalla costa all’entroterra, toccando i temi principali: dal lavoro alla scuola, dalla sanità all’agricoltura, dall’ambiente al turismo – ha detto - Le persone hanno una grande necessità di concretezza soprattutto su alcuni temi come infrastrutture e sanità. Votare Ferruccio Sansa è importante perché è il candidato che meglio può affrontare le tematiche del territorio, evitando il clichè delle riviste patinate e dei tappeti rossi, ma entrando nel merito delle questioni e portando sostanza”.

“Ho una buona conoscenza capillare del territorio, dopo l’esperienza come sindaco e consigliere provinciale – ha aggiunto Enrico Ioculano - ci sono priorità da soddisfare e la necessità di dare sfogo alle aspirazioni della nostra provincia, un territorio fragile ma con enormi potenzialità. Voglio dare voce a questa parte di territorio spesso dimenticata dalla Regione. Io credo che dalla provincia di Imperia inizi la Liguria e penso che si debba lavorare ed investire per la modernità, l’accessibilità e lo sviluppo, soprattutto per le future generazioni come recita il mio slogan ‘Il futuro è a ponente’ “.

Guarda l’intervista integrale: