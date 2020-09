L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 18 al 25 settembre

Ariete: Apparirete tesi e nervosetti al punto di riprendere bruscamente gli stolti e gli inetti… Ma poiché esiste la legge di compensazione con Marte gaudente debellerete una nota stridente, accaparrandovi un minimo di pace ma lungi da chi approfitta sempre della vostra disponibilità. Chi è ben appaiato si prepari ad una dichiarazione mentre chi non ne può più di una storia sbagliata opti per una drastica risoluzione. Perplessità connesse ad un immobile o a qualcosa che vorreste acquistare.

Toro: malgrado le stelle siano discretamente benevole non toccherete il cielo con un dito causa una latente inquietudine preposta a mandarvi nel pallone… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia, un affetto, un amore mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore materiale, l’attività, la scuola, annessa la necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una risposta sappiate che prestissimo arriverà. Lievi indisposizioni.



Gemelli: apprestatevi ad una fase sconquassata nel corso della quale organizzarvi a puntino risulta essere impresa ostica al punto di posticipare appuntamenti o denotare dei rallentamenti in qualcosa che ipotizzavate si risolvesse nell’immediato. Non fidatevi inoltre troppo di una femmina dalla duplice personalità e selezionate le intime conoscenze. Corrucci per anzianotti, malatini o per una faccenda implicate lavoro o quattrini. Inclinazione a spaccare oggettini.

Cancro: con Marte, Giove e Saturno avversi potreste riscontrare inghippi in vari settori compresa una salute da salvaguardare, delle valute oscillanti, delle incavolature vaganti od un vago senso di spossatezza. Un soggetto avrà il potere di stupirvi con un’improvvisata mentre un posteriore vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Chi abitualmente viaggia si mostri prudentissimo sulla strada specie in caso di maltempo! Week end all’insegna dell’imprevedibilità e new da figlioli.



Leone: determinati ma simultaneamente indecisi su due opzioni vi barcamenerete alla bell’e meglio trovando arduo far capire le vostre intenzioni a chiunque abbia pretese assurde oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate per poi pentirvene in un secondo luogo ma basterà chiedere scusa e tutto si aggiusterà. Un comunicato vi lascerà perplessi mentre in campo materiale vi toccherà contrastare ignobili pretese. Rischio di beccare una delusione. Sbalzi di pressione.



Vergine: con la Luna nuova del 17 settembre apprestatevi a frenetici ritmi, gente da contattare, regole a cui attenervi scrupolosamente, soluzioni da pigliare in fretta e una vagante stanchezza pur essendo consapevoli che per il momento non potete permettervi di andare in tilt o mollare il tiro ragion per cui tirate la carretta e non andate a dormire tardi la sera. Il savio suggerimento di un’esperta avrà inoltre il potere di schiarirvi le idee si di una questione piuttosto delicatina.



Bilancia: il 22 settembre alle ore 15,30 il Sole entra nella vostra costellazione dando coì via all’equinozio d’autunno: una stagione che vi vedrà protagonisti di variazioni, incavolature e soddisfazioni in un alternarsi di contrastanti emozioni. Accontentate inoltre un congiunto e coltivate un’amicizia prima che si smarrisca tra le pieghe del tempo e della vostra assenza. Qualche nativo effettuerà un viaggetto oppure in ambito operativo o privato otterrà l’ambìto risultato.

Scorpione: si sa che la tenacia viene premiata: non arrendetevi dunque dinanzi ad eventuali peripezie e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere e godere… Presto vi toglierete un peso, un fardello, otterrete il vostro riscatto o vi sentirete meglio sia psicologicamente che fisicamente. Incontri carini o corteggiamenti bislacchi lambiranno single o separati. Per quanto concerne la salute abbiate cura delle articolazioni, dello stomaco, del pancino e del fegatino!

Sagittario: Giove, in teoria, dovrebbe portare euforia, ma molto dipende dall’Ascendente: infatti per taluni così sarà, mentre altri se la dovranno vedere con problemucci quasi come se folletto si divertisse a sparpagliare la via di imbarazzi. Non date corda ad una donna falsa, rivalutate un rapporto inquadrandolo nell’equa dimensione e non agitatevi per ciò che presto si definirà. Un mix di uscite ed entrate lambirà i dicembrini mentre tra coppie dissestate non mancheranno ulteriori scornate.



Capricorno: con Saturno birichino l’umore sarà piuttosto ballerino a seconda di come gira nell’ambiente circostante così come, peccando di distrazione, propenderete a perdere carte, chiavi oggetti o non ricordare dove li avevate messi… In amore, se liberi di stato e di cuore, attenti alle illusioni: un tipetto potrebbe risultare diverso da come vuol mostrare mentre se accoppiati vi toccherà ingollare un rospetto o accontentare il partner per amor del quieto vivere. Venerdì un po’ anomalo.



Acquario: dal firmamento arrivano buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Weekend festaiolo.



Pesci: scrollatevi di dosso il torpore di un annetto fin qui alquanto tosto in quanto è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al fine di mutare che ha fatto penare incluso un piacere da ricambiare, una gaiezza spettante voi o un familiare e la mezza soluzione di un problemone. Novità giungenti via mail o telefono e bolletta o richiesta di pagamento da verificare… Lottate inoltre per un ideale e la spunterete! Combino per una cenetta o una serata in



Fate delle stelle un capitale sui cui investire sogni e speranze…