Diano Marina: ad 'Aromatica 2020' protagonista nel fine settimana anche l'Atl del Cuneese

L’ATL del Cuneese è protagonista in questo ultimo fine settimana d'estate alla manifestazione "Aromatica" di Diano Marina, grande rassegna dedicata alle eccellenze dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali. L'evento dianese ha in programma un percorso fieristico dedicato ai produttori, momenti di degustazioni, cooking show, laboratori, cene a tema e a 4 mani, conferenze e presentazioni di libri.

"La presenza della nostra ATL a questo evento promozionale in Liguria è carica di significato. - dichiara il Presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - La Liguria rappresenta da sempre un nostro mercato di riferimento e con questa partecipazione intendiamo riproporre con positività ed entusiasmo l'offerta turistico-culturale e gastronomica della nostra provincia, fruibile anche in questo particolare periodo, nel rispetto di tutte le norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Le strutture ricettive sono strutturate per accogliere in sicurezza turisti e visitatori, Sindaci e Pro Loco stanno lavorando per calendarizzare eventi (seppur in forma ridotta o con veste diversa) per l'autunno: questa vetrina è dedicata a loro, allo spirito di resilienza cuneese".

Domani lo stand dell'ATL del Cuneese vedrà la partecipazione della Pro Loco di Faule che proporrà ai visitatori degustazioni della tradizionale Bagna Caôda.