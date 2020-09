Il Genoa ci prova: Candreva nel mirino

Continuano le grandi manovre di calciomercato in casa Genoa col nuovo direttore sportivo, Faggiano, che sta rivoluzionando l’organico rossoblù. Maran ieri ha potuto allenare cinque nuovi acquisti (Czyborra, Badelj, Melegoni, Asoro e Goldaniga), senza dimenticare anche Zajc, trequartista prelevato dal Fenerbahçe e già in campo nell’amichevole disputata contro il Parma.

Non è però finita qui: nelle ultime ore sta prendendo corpo un’interessante ipotesi che potrebbe portare Antonio Candreva a Marassi.

Saltato Karsdorp

La giornata è stata caratterizzata da eventi rilevanti in rapida successione: dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Czyborra (ma dall’Atalanta potrebbe arrivare anche Reca, lo scorso anno in prestito alla Spal e che Gasperini ancora non reputa pronto per la Champions), c’era attesa per l’arrivo di Karsdorp sul fronte opposto.

L’olandese ha invece fatto dietrofront: l’accordo col Genoa era stato già trovato, anche la Roma aveva dato il suo ok al trasferimento del terzino ex Feyenoord in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Karsdorp ha però trovato spazio nelle ultime amichevoli dei giallorossi, Fonseca sembra voler puntare nuovamente su di lui: ecco che allora è arrivato il rifiuto al Genoa, decisione che peraltro blocca anche l’arrivo di De Sciglio nella capitale.

Tornando al Genoa: si ragiona quindi sul possibile esterno destro da regalare in dote a Maran per il suo 3-5-2 e Candreva sembra essere il profilo ideale. Il 33enne è reduce da una buonissima stagione all’Inter, Conte lo ha utilizzato con regolarità nel suo primo anno sulla panchina nerazzurra e il rendimento è stato costante. L’arrivo di Hakimi, però, spinge Candreva a ruolo di comprimario: l’ex Lazio non è stato neppure convocato per la recente amichevole col Lugano, segnale inequivocabile che la sua avventura in nerazzurro è agli sgoccioli. Il Genoa fiuta l’affare e ha già portato avanti la trattativa con Ausilio e Marotta. Pochi dubbi sul fatto che un arrivo di questo calibro aumenterebbe le aspettative, di addetti ai lavori e bookmakers: sulle piattaforme di scommesse online, che offrono giochi e passatempi famosi come il bingo online modalità multigiocatore , per il momento i liguri sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.

Pjaca e la questione Pinamonti

Non è l’unico nome “di prestigio” che in queste ore è accostato al Genoa. Si parla ad esempio anche di Marko Pjaca, talentuosa ala croata che la Juventus prelevò nel 2016, dopo uno straordinario Europeo disputato con la Croazia.

L’esplosione ad alti livelli, però, non è mai arrivata, complici due gravi infortuni. Pjaca è stato più volte ceduto in prestito (l’ultima esperienza è stata in Belgio, all’Anderlecht), senza però mai tornare ai livelli di qualche anno fa. Insomma, una scommessa in piena regola, partendo però dalla base di un talento indiscutibile. I rapporti tra Genoa e Juventus sono ottimi, come d’altronde dimostra il caso Perin, i bianconeri non avrebbero difficoltà a cedere il classe ’95 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

C’è poi da chiarire la questione Pinamonti: il giovane attaccante dovrebbe tornare all’Inter, decisa a mettere sul piatto i 19 milioni di euro necessari per far valere il diritto di “riacquisto”. L’operazione non è stata ancora ufficializzata, il centravanti continua ad allenarsi in rossoblù anche perché Conte non è convintissimo di averlo come quarta punta. Senza contare che i 3 milioni d’ingaggio a stagione sono un peso importante anche per il bilancio nerazzurro.

Il Genoa studia, comunque, la miglior strategia per l’attacco: si era parlato tanto di Cutrone, ma le quotazioni della punta della Fiorentina sono in netto ribasso. Il ritorno di Sanabria, al contrario, è un’ipotesi concreta, mentre sembrano prive di fondamento le voci su un tentativo per Balotelli.

In difesa si può chiudere in qualsiasi momento per Juan Jesus, che ha già raggiunto un accordo con la Roma per svincolarsi. Il brasiliano andrebbe a completare il reparto centrale con Goldaniga e un altro acquisto di prospettiva (Luperto del Napoli?).