Ventimiglia: secondo caso di Covid-19 nelle scuole, studentessa trovata positiva a Roverino

Dopo il caso della maestra della Primaria di Latte, anche una studentessa del plesso di Roverino è risultata positiva al Covid-19. Come c’era da aspettarsi, purtroppo nelle scuole si iniziano a riscontrare i primi casi di Coronavirus e, come da protocollo ci sono gli interventi dell’Asl.

Come accaduto ieri per la Primaria di Latte, anche a Roverino è scattata la quarantena per i docenti e i compagni di classe della studentessa. Asl 1 ha immediatamente attivato il protocollo previsto e tramite il Dipartimento di Prevenzione ha proceduto a contattare il referente scolastico e ad effettuare il tracciamento dei contatti stretti, 21 compagni di classe e 7 insegnanti, posti in isolamento domiciliare per 14 giorni.

Tramite il servizio dell’ambulatorio dedicato alle scuole, questi soggetti effettueranno i tamponi previsti. È stata inoltre attivata l’indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei contatti stretti da porre in isolamento. La scuola sarà sanificata come da protocollo per essere utilizzata come seggio elettorale.