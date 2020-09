Sono stati segnalati, nella zona di Taggia, due giovani che si presentano alle abitazioni di persone anziane, chiedendo di entrare per controllare la pressione dell’acqua.

Si tratta, probabilmente, di tentativi per mettere a segno furti a persone deboli. Dal Comune confermano che non sono assolutamente in corso accertamenti di questo genere e, per questo, sono state allertate le forze dell’ordine.