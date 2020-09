Imperia: chiusa fino a domani mattina la strada Aurelia all'altezza del Prino

Dalle ore 19.30 l’Aurelia all'altezza del Prino ad Imperia, tra via Nizza e Via Littardi in direzione Sanremo, è chiusa per lavori alla scuola dell'infanzia. La riapertura è prevista domani mattina alle ore 7.30. L’itinerario alternativo consigliato è l’Autostrada dallo svincolo di Imperia Est.