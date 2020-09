Coronavirus: nuovo picco di positivi in Liguria (+158), punta massima a Spezia ma nell'imperiese oggi sono 11

Nuovo picco di positivi al Coronavirus, purtroppo anche oggi nella nostra provincia. Sono 158, infatti, i nuovi positivi in Liguria su 3.955 tamponi effettuati, ovvero uno ogni 25 eseguiti.

Nella nostra provincia sono risultati in 11, di cui 5 da contatto di caso e 6 da 6 attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 3, di cui 2 da contatto di caso confermato e uno da attività di screening. A Genova (Asl 3) sono stati 54, di cui 24 da contatto di caso confermato, 29 da attività di screening ed uno da una struttura sociosanitaria. In Asl 4 (Levante) sono stati due, entrambi da attività di screening. Anche oggi la punta massima arriva dalla provincia di La Spezia (Asl 5), con 88 di cui 52 da contatto di caso confermato e 36 attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 279.460 (+3.955)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.329 (+58)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.652 (+3)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.677 (+155)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.668 (+139)

Casi per provincia di residenza

Imperia 133 (+8)

Savona 212 (-1)

Genova 1.068 (+44)

La Spezia 961 (+82)

Residenti fuori regione o estero 95

Altro 0 in fase di verifica 199

Totale 2.668 (+139)

Ospedalizzati: 157 (+7) , 16 in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-) nessuno in terapia

Asl 2 - 7 (+1) | uno in terapia

Policlinico San Martino - 23 (+7) | 8 in terapia

Galliera - 21 (+1) | nessuno in terapia

Gaslini - 9 (-1) | nessuno in terapia

Asl 4 - 6 (+1) | nessuno in terapia

Asl 5 - 83 (+2) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.257 (+49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.075 (+19)

Deceduti: 1.586 (-)