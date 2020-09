Coronavirus: iniziati i tamponi in 'drive trought', Asl e Protezione Civile in via Tenda (Foto)

E’ scatta la ‘macchina’ dei tamponi a Ventimiglia. Dopo i due casi nella scuole, infatti, l’Asl 1, Protezione Civile, agenti della Municipale e la collaborazione del Comune, hanno allestito il servizio denominato ‘drive trought’ da poter affrontare senza scendere dall’auto.

Sono stati già molti i ventimigliesi che, ieri e questa mattina, si sono recati sul piazzale della Protezione Civile, in via Tenda nella zona dell’autoporto. Ci si mette in fila, tutti rigorosamente in macchina e, una volta entrati ci si avvicina al personale dell’Asl che svolge i prelievi con il tampone.

Ovviamente chi pensa di essere entrato in contatto con docenti e alunni delle scuole dove si sono registrati i due casi di Covid-19 (Primaria di Latte e Roverino) può fare richiesta di tampone tramite il medico di famiglia o pediatra. Non è previsto l'accesso diretto agli ambulatori.

L’orario per poter accedere al ‘drive trought’ è fissato tra le 8.30 e le 11. I responsi con i referti vengono poi inviati agli utenti per via telematica. Gli ambulatori ‘drive trought’ sono dedicati esclusivamente alla popolazione scolastica e prevedono la supervisione del pediatra ospedaliero dell'unità di riferimento.

All’arrivo di ciascun nucleo familiare o operatore scolastico viene eseguito un tampone molecolare esclusivamente al caso segnalato in oggetto. Le altre sedi degli ambulatori Asl 1, attivati dal 15 settembre, sono:

- a Sanremo al Palafiori in Corso Garibaldi, da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 11 e dalle 14 alle 16

- a Imperia, al Molo San Lazzaro da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 11.