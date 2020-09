Coronavirus: cinque nuovi casi positivi al covid-19 oggi nel Principato di Monaco

Sono cinque nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi nel Principato di Monaco che fanno salire il bilancio a 191 persone colpite dal coronavirus.



A tutt’oggi, presso l’ospedale Principessa Grace, sono ricoverati otto pazienti: uno non residente in terapia intensiva e sette ospedalizzati. Tre di loro sono residenti.



Mentre le guarigioni sono cinque per un totale di 152 persone guarite mentre sono 30 i soggetti seguiti a casa dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi.