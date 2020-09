Bordighera: donna trovata a terra in via Selva Dolce, era incosciente e con un grave trauma cranico (Foto)

Caso su cui dovranno indagare i Carabinieri della Compagnia di Bordighera, questa mattina in via Selva Dolce, sulle immediate alture della città delle palme.

Una donna di 57 anni, residente a Milano, è stata trovata a terra da un passante che ha dato immediatamente l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con Alfa 3, l’ambulanza della locale Croce Rossa e i Carabinieri.

La donna era incosciente, ha riportato un forte trauma cranico ed aveva perso molto sangue dalla testa. Non è da escludere che possa aver accusato un malore e che sia caduta a terra, sbattendo violentemente il capo. Viste le sue condizioni è intervenuto l’elicottero ‘Grifo’ del 118, che è atterrato su una piazzola di una villa della zona.

Ora i Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere private della zona, per cercare di ricostruire i fatti.