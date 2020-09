Taggia: Covid e scuola, 395mila euro per riqualificare 'in sicurezza' parchi e cortili

395mila euro , a tanto ammonta l'investimento voluto dall’amministrazione comunale di Taggia per rendere anti Covid le aree esterne delle scuole. L’importante misura economica è stata approvata come variazione di bilancio, durante la giunta di ieri pomeriggio.

L'amministrazione del sindaco Mario Conio investirà nel rifacimento dei manti erbosi e nel posizionamento di pergolati. Le strutture offriranno la copertura necessaria per garantire ai bimbi la possibilità di trascorrere più tempo all'esterno, in spazi sicuri e con qualsiasi condizione meteorologica.

- L'asilo Nido di zona Borghi (dove sono già stati investiti 50mila euro per adeguamenti sul fabbricato e in vista di una prossima riapertura ndr).

"E' un piano di investimenti epocale. Andremo a fare un intervento consistente per riqualificare delle aree esterne dei fabbricati scolastici di nostra pertinenza. - spiega il sindaco Mario Conio - Le linee guida nazionali anti Covid-19 impongono nuove esigenze, in particolare viene chiesto di favorire le attività all’aperto degli studenti. Per questa ragione andremo a riqualificare i parchi e gli spazi in uso alle scuole dove ve ne sia bisogno. I lavori inizieranno in tempi brevi e contiamo di consegnare gli spazi rinnovati e le strutture al più tardi entro Natale".