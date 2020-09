In vista delle votazioni per le elezioni regionali per la Liguria e per il Referendum, dal Comune di Sanremo ricordano alcune modifiche importanti per gli elettori.

I seggi della scuola Pascoli sono stati trasferiti al Liceo Cassini e il seggio all’interno di Casa Serena (frazione Poggio) è stato trasferito nei locali delle scuole in strada Caravelli.

Si potrà votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì, dalle 7 alle 15.