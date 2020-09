Da Taggia a Molini di Triora in bicicletta per ricordare il vigile del fuoco Giorgio Capponi

Il gruppo si è ritrovata in piazza IV Novembre a Taggia e da lì è iniziata la traversata in bici della Valle Argentina, con break a Badalucco e Agaggio, fino alla meta, Molini di Triora, luogo originario di Capponi. All'appuntamento erano presenti anche i famigliari: i figli, il fratello, la sorella e il cognato.



Inoltre hanno partecipato anche il collega vigile del fuoco e sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, accompagnata dal vicesindaco Danilo Marvaldi. Infine, in rappresentanza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Corrado Romano, impegnato in una videoconferenza nazionale ha presenziato un ufficiale che ha speso parole di elogio nel ricordare Capponi.