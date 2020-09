Da lunedì prossimo, ripartono le attività all'Associazione ASD Insieme Sanremo

Ripartono le attività all'Associazione ASD Insieme Sanremo, dopo i tre mesi di centro estivo, da lunedì 21 settembre, tornano tutte le attività ‘invernali’. Nella settimana del 21 settembre ci saranno i corsi aperti a tutti gratuitamente, tra le nostre proposte:

- Doposcuola Specializzato per bambini e ragazzi (aperto tutti i giorni con personale qualificato)

- Corso di Educazione Psicomotoria per bimbi dai 3 ai 6 anni (come prevenzione del disagio infantile)

con Elisa Moscardi, Psicomotricista qualificata

- Hocus&Lotus , i Dinocroc che insegnano l'inglese ai bambini

martedì ore 18,00 per bimbi della scuola elementare

mercoledì ore 17,30 per bimbi della scuola dell'infanzia

con teacher Valentina Garibaldi

- Musica in culla

venerdì ore 16,00/16,30 Musica in culla bimbi 0-1 anno

venerdì ore 16,30/17,00 Musica in culla bimbi 1-3 anno

con Veronica Ioppolo Musicista dell'Associazione Musicale Pergolesi di Vallecrosia

- Suono della fantasia

venerdì ore 17,00 bimbi della scuola dell'infanzia

venerdì ore 18,00 bimbi della scuola elementare

con Veronica Ioppolo Musicista dell'Associazione Musicale Pergolesi di Vallecrosia

- Martial theatre teatro sociale

martedì ore 15,00 12/14 anni

martedì ore 16,00 12/14 anni

martedì ore 17,00 6/8 anni

giovedì ore 15,00 12/14 anni

giovedì ore 16,00 12/14 anni

giovedì ore 17,00 9/11 anni

con Master Isabella Biscaglia Giancola

- Corsi per adulti:

- Pilates

lunedì e mercoledì ore 13,30/14,30

- Macumba

lunedì e mercoledì ore 20,00/21,00

- Yoga Fitness

martedì e giovedì ore 20/21,30

- Burlesque

mercoledì ore 18,30/20,00

- Corsodi difesa femminile (su prenotazione)

- Corso didifesa personale per over 15 (su prenotazione)

- Corso di fotografia base e avanzato (in partenza il 2 Ottobre 2020)

con Massimo Vota

Per info: 339-3351687 dal lunedì al venerdì (dopo le ore 13,30)

ASD Insieme Sanremo

Via Volta 17 Sanremo 339/3351687

E-Mail info@centroasdinsieme.it

www.centroasdinsieme.it