Coronavirus, oggi cinque nuovi casi nel principato di Monaco

Sono cinque i nuovi casi positivi di Covid-19 nel principato di Monaco, dove il totale

ammonta a 186 persone colpite dal coronavirus.

Questa sera, al CHPG vengono assistiti in totale cinque pazienti: un paziente non residente in terapia intensiva e quattro pazienti ricoverati. Due di loro sono residenti.

Le guarigioni di oggi sono dieci, il numero totale di persone guarite è quindi di 147.

A oggi 31 persone sono seguite dal Centro di monitoraggio domiciliare che supporta clinicamente i pazienti, con pochi sintomi, invitati a rinchiudersi a casa.