Sanremo, l'ex presidente del consiglio comunale Marco Lupi si è tesserato con la Lega

L'ex Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo Marco Lupi, ex Leghista della prima ora, dalle origini della Lega Nord di Umberto Bossi, oggi è approdato nella Lega di Salvini.

Lupi ha partecipato oggi al pranzo tenuto tra alcuni imprenditori del Ponente Ligure e Matteo Salvini, al ristorante dei Bagni Vittoria di Arma di Taggia.

Così scrive l'ex Presidente del Consiglio Comunale, sulla sua pagina Facebook: "Una giornata speciale oggi, la tessera della Lega che mi ha consegnato il segretario cittadino (tra l'altro, persona in gamba) l'avvocato Daniele Ventimiglia 'benedetta'? da Matteo Salvini che mi ha detto: 'Ben tornato a casa Lupi'. Mi ha fatto piacere... e ora... volata finale per Alessandro Piana in Consiglio Regionale!".