Elezioni regionali: anche Giacomo Raineri sostiene la candidatura di Luigi Sappa

Al lungo elenco di personaggi che si sono schierati a sostegno di Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Liguria Popolare, si aggiunge anche Giacomo Raineri, già assessore in Provincia e Comune di Imperia e attuale vicepresidente della Fondazione Carige.



Spiega Raineri: "Ho avuto il piacere e l'onore di essere assessore in Provincia negli anni 2010/2015, quando Luigi Sappa era presidente della Provincia, eletto dai cittadini con grande consenso. Ne conosco la competenza e la determinazione nell'affrontare e risolvere i problemi e sono pertanto certo che sarà un importante punto di riferimento in Regione per tutto il ponente Ligure".