Scajola chiede un centrodestra “al centro contro i populismi”, da Sanremo Salvini risponde: “Aspetti serenamente il voto” (Video)

Durante la campagna elettorale per le regionali 2020 il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha più volte auspicato il “ritorno al centro del centrodestra contro i populismi” con ovvi riferimenti all’ala pro Toti rappresentata da Lega e Fratelli d’Italia.

Oggi da Sanremo, a margine del comizio in piazza Colombo, il leader della Lega ha risposto alle parole del sindaco di Imperia. “Lasciamo votare i liguri - ha dichiarato Salvini ai nostri microfoni - la Lega ha lavorato bene? Secondo me sì. Io rispetto troppo i liguri per chiedere loro che cosa fare, quindi anche Scajola dovrebbe aspettare tranquillamente e serenamente il voto di domenica”.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini