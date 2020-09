Si svolgerà domani alle 19 la festa di fine campagna elettorale del candidato alle elezioni regionali Maurizio Morabito.

Il vice sindaco di Camporosso, insieme al candidato alla presidenza Giovanni Toti, sarà in piazza Garibaldi nel piccolo centro ponentino, per terminare la campagna che lo vede candidato alla carica di consigliere nel movimento ‘Cambiamo per Toti Presidente).