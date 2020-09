Diano Marina: domenica la stella Michelin Roberto Franzin ospite per "Aromatica"

Ospite della rassegna agroalimentare “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” a Diano Marina, lo chef Roberto Franzin sarà protagonista della Cena 4 mani di domenica 20 e dei Cooking show “Pasta finché basta tour”, in occasione dei quali parlerà del suo progetto Macino, dedicato alla produzione di pasta con una speciale tecnologia molto attenta al tema della sostenibilità.

Roberto Franzin, Stella Michelin 2016, è un raffinato chef veneto di grande esperienza, che ha lavorato nelle cucine dei più grandi ristoranti italiani e internazionali. La sua è una ricerca gastronomica continua, che punta al rispetto per i prodotti, per i loro luoghi d’origine e per la loro stagionalità; una sperimentazione rivolta alla valorizzazione della tradizione senza rinunciare alle contaminazioni che lo chef filtra attraverso il suo stile.