A “Caduta Libera” torna in gioco Alex Penna del Bahama Star

È risaputo che i concorrenti dei quiz televisivi, soprattutto quando riescono a guadagnarsi il favore del pubblico, diventano veri e propri volti noti. È il caso di Alex Penna di Sanremo che a Caduta Libera, game show condotto da Gerry Scotti, si è portato a casa la simpatia degli spettatori e soprattutto quella dei suoi concittadini, per aver cantato alcune canzoni su richiesta del conduttore televisivo. Non siamo certi che Alex diventerà il concorrente più longevo della trasmissione, ma sicuramente nella prossima sfida, che si terrà nella puntata di venerdì 18 settembre su Canale 5, avrà in serbo per il pubblico nuove sorprese e soprattutto rappresenterà i colori di Sanremo che è per antonomasia la città del Festival della canzone.

Vi ricordiamo che sabato 19 settembre al Bahama Star ci sarà una serata speciale dedicata nuovamente a “Caduta Libera”, dove lo staff organizzerà una degustazione “finger food” con dei vini in wine list e sarà presente una rappresentanza della casa vitivinicola Ornella Bellia, con la quale il locale ha da poco concluso una partnership.

Invece il sabato seguente, 26 settembre, verrà organizzata una festa a sorpresa, per accogliere la stagione autunnale che sarà ricca di eventi e novità.

