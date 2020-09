Rabona, la descrizione del portale sportivo più ricco

La natura calcistica negli ultimi 30 anni è cresciuta a dismisura sul nostro Pianeta. Basta pensare al lontano 1960, quando un certo Pelè incantava le platee ma con le partite e i risultati finali che si sentivano solo attraverso una radio.

Poi il mondo ha cominciato ad evolversi ed uscì la televisione, con le prime trasmissioni prima in bianco e nero e successivamente a colori. La terza fase è negli anni ‘90 con le trasmissioni sportive che fornivano i risultati maturati nella classica domenica pomeriggio (non solo calcio, anche di altre discipline sportive). L’ultimo step è rappresentato nel nuovo millennio, quando è entrata in maniera costante nel mondo dello sport anche la tecnologia. Ormai seguire un evento sportivo su un PC o Smartphone è di routine, con alcuni portali che indicano in maniera perfetta l’esito di un match.

Tutte le emozioni sportive

In questa sezione analizziamo da vicino https://rabona.com/it/ un portale ben dettagliato che ci porta all’interno del mondo sportivo con un click. Ma cosa ha di così bello questo sito internet da attirare l’attenzione di milioni di appassionati?

L a prima cosa che ci cade all’occhio su Rabona è senza dubbio come sono gestite le varie sezioni sportive. Nella striscia rossa ‘EVENTI MIGLIORI’ troviamo le categorie calcio, basket, hockey su ghiaccio;

S postandoci in alto troviamo altre sezioni che ci fanno capire che questo sito può essere davvero molto interessante. Oltre ad esserci la sezione dell’elenco partite, troviamo anche la parte dedicata agli eventi in tempo reale.

La cosa però particolare è quella che gli eventi calcistici clou della giornata scorrono lungo la home del sito di Rabona, un modo intelligente per introdurci in quello che si può aspettare. Il portale ci fornisce quindi di una guida informativa fin dal nostro primo click che ci porta nella home.

La struttura degli eventi: informazione a tutto tondo

Continuando il nostro viaggio nel sito possiamo notare come le informazioni su un evento siano ben dettagliate. Cliccando sull’opzione ‘VISUALIZZA TUTTO’ in un attimo si entra nel mondo di rabona che prevede varie categorie di eventi da poter seguire in tempo reale.

La scelta è vasta e si divide in due sezioni: ‘CAMPIONATI PRINCIPALI’ e ‘MENU’ SPORT’. Cerchiamo di capire. Se andiamo a mettere la nostra lente d’ingrandimento sulla prima sezione troviamo il modo di seguire i maggiori massimi tornei:

Serie A (campionato italiano)

Bundesliga (campionato tedesco)

LaLiga (campionato spagnolo)

Premier League (campionato inglese)

Eurolega

NBA (basket americano)

NHL (hockey americano)

ATP singoli

WTA singoli

Se poi ci spostiamo nella seconda sezione, possiamo trovare l’intero menù sugli eventi che si possono seguire su Rabona. Sono molti gli sport che si potranno seguire dal vivo e che renderanno uniche le nostre giornate, soprattutto in passato dopo l’esplosione del terribile Coronavirus: dal basket al golf, per passare da volley, rugby e anche il pugilato.

In conclusione Rabona ha tutto quello che un appassionato sportivo ha bisogno per divertirsi e staccare la spina per qualche ora.