Operazione 'Ponente Forever' nata nel 2018 in Francia: l'anno dopo l'istituzione di una task force tra i due paesi

All'origine dell’operazione ‘Ponente Forever’ c’è una indagine portata a termine nel 2018, dopo l'intercettazione doganale su un nastro trasportatore dell’aeroporto di Nizza, dove sono stati trovati 20 kg di resina di cannabis.

L’operazione è stata presentata ieri a Marsiglia, in Francia, dove è stato confermato come il traffico di droga dovesse rifornire il Var, le Alpi Marittime e l’Italia nella zona del ponente ligure. Le indagini hanno permesso di stabilire un legame con esponenti della 'Ndrangheta e, nell'aprile 2019 è stata istituita un'unità investigativa, denominata ‘Forever’, con sette investigatori francesi.

Dalla Francia è stata fornita cocaina ad esponenti della mafia ma anche ad alcuni trafficanti albanesi. Il caso è venuto alla luce quando, gendarmi francesi e Carabinieri italiani si sono resi conto di essere interessati alle stesse persone in procedimenti separati. "Siamo stati molto fortunati a entrare in contatto con il Ros – hanno detto le autorità francesi - specializzati nella lotta contro le forme gravi di criminalità. È stata quindi istituita una ‘squadra investigativa comune’ e due gendarmi francesi si sono uniti ai Carabinieri mentre tre investigatori italiani hanno lavorato in Francia".

In diciotto mesi l’operazione ha permesso di fare luce sull'attività criminale in Liguria ma anche sulla Costa Azzurra in Francia, oltre che sui legami tra mafia e reti criminali francesi.