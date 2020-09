Molini di Triora: acqua non potabile ad Agaggio Superiore, il sindaco ha firmato l'ordinanza

Il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso ha emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua, per la frazione di Agaggio Superiore. La decisione è stata presa dopo le analisi e la comunicazione dell’Asl, in relazione ai prelievi di ieri 16 settembre. L’acqua potrà essere utilizzata per scopi alimentari solo dopo la bollitura.

"Sono già state predisposte, mediante incarico al personale tecnico incarico, sia un'adeguata clorazione dell'acqua erogata, sia la tempestività ricerca delle cause del superamento del valore di parametro rilevato, al fine di ripristinare la qualità dell'acqua degli acquedotti. Si raccomanda alla popolazione il rispetto scrupoloso dell'ordinanza" - ha scritto il sindaco Manuela Sasso.