Imperia: ennesima rottura dell'acquedotto, allagata via Foce (foto e video)

Ennesima rottura dell'acquedotto a Imperia. L'ultimo guasto, di oggi pomeriggio intorno alle 19, in via Foce, dove per la fuoriuscita dell'acqua da un tombino la strada si è allagata.



Sul posto sono intervenuti gli operai Amat. E' passata appena una settimana dall'emergenza idrica che aveva colpito buona parte della provincia di Imperia e che non aveva risparmiato il capoluogo, dove era mancata l'acqua per oltre ventiquattro ore.