Imperia: calcinacci sulla 28, Scajola: "Nessun problema sicurezza in autostrada, statale chiusa ancora due ore" (video)

Il sindaco Claudio Scajola, tramite una diretta Facebook fatta dal luogo in cui sono caduti i calcinacci dal viadotto dell'autostrada, sulla statale 28 (QUI), ha fatto il punto della situazione, rassicurando sul fatto che non ci sono pericoli per quanto riguarda la sicurezza autostradale. Il sindaco ha spiegato che ci vorranno ancora due ore prima che la statale 28 venga riaperta.



"Alle 18.30 sono caduti dei calcinacci dal viadotto dell'autostrada, sulla corsia di sorpasso in direzione Francia. - ha detto Scajola - Una benemerita cittadina che è passata con la macchina ha avvisato subito. Dopo pochissimi minuti l'efficiente corpo dei vigili del fuoco è arrivato sul posto, è stata chiusa la statale 28, è stata chiusa per un momento anche l'autostrada dei fiori che prontamente è stata riaperta perché non c'è e non c'era un pericolo che faccia riferimento alla sicurezza dell'autostrada. Sono dei calcinacci che dal cordolo dell'autostrada, che tengono una rete di protezione, cadendo sotto hanno creato e potevano creare dei gravi danni.







Sono arrivati i mezzi di soccorso, i mezzi dell'autostrada dei fiori che stanno procedendo a far cadere gli ultimi calcinacci, a mettere in sicurezza questo ponte, ci vorrà probabilmente ancora due ore perché questo lavoro venga finito. Non c'è dubbio che come suggerivano l'ingegnere e il comandante dei vigili del fuoco bisognerà verificare con molta attenzione che possa non succedere per altri casi".