Il Comune di Ventimiglia ha avviato le pratiche per l’assegnazione dei lavori utili alla ricostruzione de muro d’argine a valle della strada per Varase. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di quasi 190 mila euro (187.500 euro, per la precisione).

In questi giorni il Comune valuterà le eventuali offerte che arriveranno, poi si procederà con l’assegnazione dei lavori e, infine, con il tanto atteso via ai lavori.