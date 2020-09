Sanremo: nella Pigna due locali a disposizione per nuove attività, il Comune avvia la pratica per la concessione

Doppia occasione per chi volesse aprire una nuova attività nel centro storico di Sanremo. Il Comune sta avviando le pratiche per la concessione di due locali adibiti proprio ad attività commerciali, ma anche hobbistiche o artigianali.

Uno si trova in via Palma al civico 6, sono 70 metri quadrati già sede di bottega artigiana / laboratorio. La concessione è per cinque anni al canone a base di gara di 2.200 euro all’anno. Il secondo è un locale in piazza Capitolo al numero 7, già negozio di alimentari. Sono 78 metri quadrati a destinazione attività commerciale per una locazione di sei anni più sei con un canone a base d’asta di 3.450 euro all’anno.

Chi fosse interessato può presentare la propria domanda agli uffici del Comune fino alle 13 del prossimo 30 settembre. Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale del Comune di Sanremo.