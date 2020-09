Sanremo: la Festa della Madonna Pellegrina sancirà l'inizio del ministero di Don Filippo Pirondini

Da venerdì a Coldirodi di Sanremo inizieranno i preparativi per la Festa della Madonna Pellegrina (in programma domenica 27 settembre ndr). Quest'anno il tradizionale appuntamento molto sentito dalla comunità locale coinciderà anche con l'arrivo del nuovo parroco, Don Filippo Pirondini che prende il posto di da Don Nicolas Tshituala, diventato parroco presso la Concattedrale di San Siro.



Così a partire dal 18 al 26 settembre, nella Parrocchia di San Sebastiano in Coldirodi, ogni giorno dalle, 17.20, sarà recitato il Santo Rosario seguito, alle 18, dalla Santa Messa. Per la Festa della Madonna Pellegrina, domenica 27 settembre si terrà la Santa Messa solenne, alle ore 16 presso la chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, alla presenza di mons. Antonio Arnaldi (Vicario generale generale della Diocesi Ventimiglia - San Remo). Questo momento segnerà l’inizio del ministero pastorale di don Filippo Pirondini (Amministratore Parrocchiale di Coldirodi).

Al termine della celebrazione Eucaristica, seguirà la solenne processione con la statua della Madonna Pellegrina fino al Santuario, riaperto lo scorso anno ai fedeli (LEGGI LA NOTIZIA QUI). Ad allietare la festa interverrà la Banda Musicale P. Stefano Rambaldi. Al termine della processione, sarà offerto a tutti un rinfresco per dare il benvenuto a don Filippo. Il tutto avverrà nel rispetto delle norme sanitarie di questo periodo.