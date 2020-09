Sanremo: I Deplasticati incontrano l’assessore all’Igiene Urbana Lucia Artusi, sul tavolo collaborazioni ed eventi

Una rappresentanza dell’associazione ‘green’ sanremese I Deplasticati ha incontrato l’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi, a Palazzo Bellevue. La riunione arriva a seguito di una lunga serie di iniziative che hanno visto I Deplasticati in prima fila per la pulizia di alcuni angoli di Sanremo tristemente noti per un abbandono di rifiuti ormai all’ordine del giorno.

Comune e I Deplasticati vogliono ora collaborare per presentare sul territorio una serie di iniziative ed eventi che mettano sempre al centro il rispetto dell’ambiente e della natura. Primo tra tutti potrebbe essere il ‘Cicca Trophy’, una vera e propria competizione tra chi raccoglie più mozziconi da terra. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Sul tavolo anche altre iniziative da portare avanti insieme all’amministrazione matuziana.

L’intenzione de I Deplasticati è anche quella di incontrare prossimamente anche altre realtà comunali della zona, sempre all’insegna della collaborazione.