Massima attenzione alle truffe via Facebook. Nelle ultime ore è stata segnalata una pagina fake del Teatro Ariston Sanremo che propone un concorso via web per vincere biglietti per il cinema e altri premi.

Si tratta di un palese fake, come è stato segnalato anche dalla proprietà dell'Ariston con un post. L'unica pagina ufficiale del Teatro Ariston è quella con la spunta blu.