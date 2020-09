Riva Ligure: il 22 settembre la consegna della cittadinanza onoraria all'ASL 1 Imperiese

Tutto pronto a Riva Ligure per i locali festeggiamenti di San Maurizio Martire, in programma il 22 settembre prossimo. Nonostante l’emergenza sanitaria non consenta lo svolgimento del Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, tradizionalmente convocato all'aperto, in Piazza Matteotti, la Civica Amministrazione ha infatti deciso di programmare anche quest’anno, per la sedicesima volta consecutiva, l’assegnazione del prestigioso istituto della Cittadinanza Onoraria, la quale avverrà al termine della Santa Messa Solenne in onore del Santo Patrono, che si terrà nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 18:00.