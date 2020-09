Chiusa la prima fase di Smart Cup Liguria. Presentate 44 domande per partecipare all’Academy

Si è chiusa il 15 settembre la prima fase dell’ottava edizione di SmartCup Liguria, il concorso di idee imprenditoriali innovative promosso da Regione Liguria e coordinata da Filse che ha come obiettivo la nascita di start up d'impresa ad alto potenziale innovativo.

Sono 44 le domande presentate per questa edizione tutta on-line, che coinvolgono 109 persone nei team proponenti. Dal 2013 a oggi sono più di 230 le idee imprenditoriali che hanno partecipato a SMARTCup, di cui il 70% sono diventate imprese.

Da lunedì 21 settembre, per le 44 idee imprenditoriali, si apriranno le porte virtuali dell’incubatore di imprese della Regione Liguria di Genova Campi per la “SMARTCup Academy”, un percorso formativo gratuito di due settimane per trasformare le idee presentate in piani di impresa.

I quattro vincitori di SMARTCup Liguria 2020 avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse, beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita delle loro impresa e parteciperanno al PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà il 26 e 27 novembre a Bologna.

I numeri del primo step di SMARTcup Liguria: