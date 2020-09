Ventimiglia: terminato la settimana scorsa l'appuntamento annuale con l'Educamp Coni (Foto)

Si è tenuto anche quest’anno l’Educamp Coni a Ventimiglia organizzato dalla Polisportiva Polis Vts, concluso la scorsa settimana. Il progetto sportivo che coinvolge le società presenti sul territorio con lo scopo di far conoscere ai bambini e ragazzi lo sport sotto forma di gioco e puro divertimento.

Quest’anno Educamp Smart con una formula più leggera ma ugualmente entusiasmante per i bambini che hanno partecipato. Grazie alla collaborazione con Alessandro Zunino Delegato Coni di Imperia e alle società sportive del Ventimiglia Basket, Judo Club Ventimiglia, Archery Club Ventimiglia, Pallamano Ventimiglia, Circolo Velico Ventimigliese, Sunny Gim ginnastica artistica, FC Airole Calcio, Nuova Atletica 92, Club Phuket Muay-thay e la Croce Verde Ventimigliese.

Il gruppo scout di Ventimiglia, Giovannipietro Assante Dicupillo che si sono occupati delle attività educative e stato nuovamente un successo nonostante le difficoltà organizzative per l’attuale situazione dovuta al Covid. Nella speranza di tornare in capo il prossimo anno a giugno come di consuetudine per l’educamp Ventimiglia, ringraziamo tutte le società sportive che hanno aderito e soprattutto i bambini che hanno partecipato mettendosi in gioco con l’entusiasmo che solo loro possono avere alla scoperta dello sport nel modo più bello con amicizia e fair play.