Rugby: la conferma dei 'Reds' di Imperia "Si riparte", al via gli allenamenti al campo di Piani

“Si riparte”: questo l’imperativo deciso e carico di voglia di giocare che all’unanimità è rimbalzato sui social e sulle chat dei Reds, società rugbistica di Imperia.

Una ripartenza dopo il lockdown che sa di nuovo inizio, di ricordi della stagione sportiva amaramente terminata vanno a progetti, disegni, favole, video fatti per passarsi il pallone, allenamenti virtuali e tanto altro. Nuovo inizio che deve sottostare alle regole sanitarie imposte dalla FIR ma nulla di problematico o insormontabile. Anzi, la società si è attrezzata, informato lo staff dirigenziale-tecnico (composto da allenatori di tutti i livelli dall’1 al 3 ed alcuni in formazione) e parlato ai genitori di come affrontare gli allenamenti.

L’oratorio di Artallo non disponibile e comunque ‘piccolo’ per poter gestire i bambini come le nuove norme prevedono, sono il preambolo della prima grande novità. La società ha spostato le sedute degli allenamenti presso i due campi sportivi dei Piani in via Salvador Allende, scelta che sa di amarcord visto che i Reds muovevano i primi passi proprio su quei campi e da un pugno di bimbi di allora, oggi si parla di under 6, 8, 10 e 12.

Gli allenamenti si svolgeranno al campo sportivo dei Piani, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18,15. Non mancheranno momenti di aggregazione, nel rispetto delle regole sanitarie.