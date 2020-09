L’Associazione BordiEventi organizzerà il 1° Memorial in ricordo di “Mimmo Cammareri”: torneo di calcio a 5 che si terrà il 27 Settembre 2020 al campo da calcio delle Due Strade

“Grazie al prezioso contributo della Docks Lanterna - dichiara il Presidente Axel Vignotto - che ha reso possibile questo evento, siamo onorati di poter organizzare una giornata dedicata a Mimmo, importante e conosciutissimo personaggio della nostra zona. La sua passione era il calcio, e così vogliamo ricordarlo: con una giornata sul campo".

“Per me - commenta Christian Cavagna, socio organizzatore - è un piacere enorme poter organizzare questo Memorial. Mimmo è stato una presenza importante nella mia vita, e poterlo ricordare in questo modo, su un campo da calcio, con le persone che gli hanno voluto bene, mi emoziona molto. Mimmo lo conoscevano tutti, ed era impossibile non volergli bene. Una persona meravigliosa, sempre pronta a regalare un sorriso. Un uomo generoso e sempre disponibile. Per questo sono certo che l'affetto non mancherà, e tutti insieme ricorderemo Mimmo come merita".

Il numero di squadre è limitato. Per iscrizioni e regolamento cliccare QUI.