Ventimiglia: spazi delle aule alla Primaria di via Roma, il Partito Democratico torna all'attacco

Il Partito Democratico di Ventimiglia torna sugli spazi delle aule da destinare ai bambini della Scuola Primaria di Via Roma. Lo fa dopo l’intervento del Comitato spontaneo dei genitori, nel quale questi ultimi accusano l'Assessore Riolfo di non essersi adoperata per fornire ai bambini le aule vuote che sono presenti nell'edificio scolastico, con il risultato che i bambini sono stati costretti ad indossare la mascherina.

“Pare che l'Assessore avesse addirittura negato l'esistenza di tali aule – sottolinea il Pd ventimigliese – ed è evidente che le lettere e le interviste rilasciate dall'assessore Riolfo non siano state sufficienti a smentire quello che ormai è palese: bugie, gravi errori, disinteresse ed incapacità di confronto comprovano la totale inadeguatezza dell'assessore”.

“Se l'assessore continuerà con questa dissennata gestione – termina il Pd frontaliero - non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione per il prosieguo del suo mandato”.