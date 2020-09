Ventimiglia: da domani sera torna il pubblico in Consiglio comunale ma non più di 20 persone in aula

Torna il pubblico in Consiglio comunale a Ventimiglia. Domani sera, per la prima volta dopo il lock down, non più di 20 persone potranno seguire l’assise comunale convocata per le 20.30 in ‘presenza’.

Si tratta di un altro passo in avanti verso quella ripartenza che si sta cercando in tutti i settori. Durante il periodo di confinamento a casa si sono svolti un paio di Consigli comunali, entrambi con il supporto della tecnologia e via web. Poi l’assise è tornata a riunirsi nella classica sala delle riunioni in Comune, ma senza pubblico e senza la possibilità per i giornalisti di seguirla dal vivo.

Da un paio di riunioni a questa parte i giornalisti sono stati di nuovo ammessi e, da domani sera, sarà la volta anche del pubblico. Ovviamente saranno messe in pratica tutte le normative previste dai protocolli ministeriali, con l’obbligo di sanificazione delle mani all’ingresso, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale.

Per quanto riguarda la Giunta e i Consiglieri comunali già dalle precedenti sedute veniva mantenuto il distanziamento, anche grazie all’installazione di altri tavoli e sedie. Per quanto riguarda il pubblico verrà allestita la zona classica, con la rimozione di una serie di sedie e, comunque, non sarà consentito l’accesso oltre le 20 persone.