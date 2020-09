Luigi Sappa ad Arma di Taggia: “Manutenzione del litorale e promozione in Francia fondamentali”

Incontro con i balneari di Arma di Taggia questa mattina per Luigi Sappa, candidato di centrodestra alle prossime elezioni regionali per Forza Italia-Polis. Sappa ha parlato con Lito Cichero, storico titolare del Piccolo Lido, e con altri operatori del settore in una mattinata di splendido sole.

“Non vi è dubbio che il settore balneare sia strategico per il turismo - ha detto Sappa - c'è il tema delle concessioni, ci sono le questioni legate alle manutenzioni del litorale che oggi mi hanno sollevato e poi ho avvertito ovunque la necessità di una maggiore e migliore promozione verso la vicina Francia che rappresenta la gran parte della clientela turistica per il nostro ponente. Anche in questo caso credo che la Regione possa e debba esercitare un ruolo importante”.

Nei colloqui sono stato infine discussi i temi della destagionalizzazione del turismo e di conseguenza del lavoro, una delle problematiche che Sappa intende affrontare in Regione con una specifica legge che normi la questione ma anche la semplifichi.